Приостановка деятельности TEZ.KZ: казахстанских туристов вернули на родину

Казахстанских туристов, выехавших за границу через туроператора TEZ.KZ вернули на родину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

"На момент получения информации о приостановке деятельности данного туроператора за границей находилось 313 казахстанцев. На данный момент все туристы успешно вернулись в Казахстан, при этом, благодаря совместной работе Министерства и Фонда туристы не ощутили проблемы. Их отдых состоялся согласно срокам тура, возврат был осуществлен в даты вылета по турпакету", - сообщили в ведомстве.

24 января 2024 года туроператор TEZ.KZ сообщил о приостановке деятельности. В этой связи при координации Министерства туризма и спорта РК администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма Фонд "Туристік Қамқор" организовал работу по возврату казахстанских туристов.

В Минтуризма и спорта РК сообщили о количестве туристов, застрявших за рубежом после приостановки деятельности туроператора TEZ.KZ.