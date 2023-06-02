Приоритетный характер: Токаев отметил стратегическое партнёрство Казахстана с Евросоюзом

Фото: akorda.kz

На полях саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетным характер стратегического партнёрства Казахстана с Европейским Союзом. Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве нашей страны с ЕС положило начало новому этапу углубленного взаимодействия. Сегодня ЕС является ведущим торговым партнёром и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.

В свою очередь Шарль Мишель, высоко оценив растущую динамику сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном, отметил необходимость совместной работы по дальнейшему развитию взаимодействия.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня.