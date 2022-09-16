Принятый пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы - Ерлан Карин

Государственный советник президента Казахстана Ерлан Карин в своем Telegram-канале прокомментировал принятый сегодня парламентом пакет политических реформ, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению Карина, принятый сегодня в двух чтениях Закон "Об изменении и дополнении в Конституцию РК", ограничивающий мандат президента одним сроком в семь лет, знаменует переход Казахстана к новой демократической политической модели. Уточняется, что эту норму нельзя будет изменить или пересмотреть.

Госсоветник отмечает, что пакет реформ необходимо рассматривать в совокупности с ранее реализованной конституционной реформой: создание нового института Конституционного суда, сокращение полномочий президента с одновременным расширением полномочий парламента, введение смешанной избирательной системы, упрощение процедуры регистрации партий, усиление самостоятельности регионов.

"Всё это в совокупности формирует новый институциональный дизайн государственного устройства с оптимальным балансом между ветвями власти. Новая государственная модель обеспечивает регулярную ротацию власти, предсказуемость и устойчивость политической системы, и в целом закрепляет дальнейшее развитие нашего государства исключительно на демократических началах, на основе политической конкуренции. Иными словами, новый пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы", - написал Ерлан Карин.

Теперь, по словам госсоветника, Казахстану предстоит перезапуск всех основных политических институтов (президент, парламент, маслихаты, правительство). И первым этапом станут президентские выборы, анонсированные в Послании.

Напомним, сегодня депутаты парламента Казахстана проголосовали за однократность президентского срока. Единогласным решением сенаторы и мажилисмены в двух чтениях приняли Закон "Об изменении и дополнении в Конституцию РК".