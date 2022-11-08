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Принятые законы формируют правовою основу "Справедливого Казахстана" - эксперт
5 ноября Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, включая 4 Конституционных закона, которые закладывают политико-правовую основу обновлённой государственной модели Казахстана. Указанные нормативные акты являются практической реализацией Конституционной реформы и масштабной программы политических реформ, представленной в мартовском послании Президента, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Арман Токтушаков, передаёт BaigeNews.kz.
"Результаты социологических опросов демонстрируют высокие ожидания общества от Конституционной реформы. Согласно мониторингу общественного мнения, проведённому ИМЭП за июнь этого года, 77% опрошенных казахстанцев считают, что внесённые поправки в Конституцию улучшат ситуацию в стране. В этой связи, предполагается, что в обществе существует серьёзный запрос на качественные изменения в системе госуправления. От того, насколько эффективно и качественно выполняет свою работу государственный аппарат напрямую зависит благополучие и качество жизни казахстанцев", - подчеркнул спикер.
Он также отметил, что по своей направленности и содержанию принятые законы можно разделить на следующие основные блоки: Первый блок – это законодательные инициативы, нацеленные на усиление механизма защиты прав граждан.
"Прежде всего, создаётся Конституционный суд, который начнёт работать с 1 января 2023 года. В него сможет обращаться каждый гражданин, напрямую отстаивая свои фундаментальные конституционные права и свободы. Если любой казахстанец посчитает, что какой-либо нормативно-правовой акт нарушает его права, закреплённые в Конституции, то он сможет обратить в Конституционный суд. Данный государственный орган будет иметь право отметить любой закон или правовой акт, если он противоречит Основному закону. Его решение являются общеобязательными, окончательными и обжалованию не подлежат", - разъяснил эксперт.
Кроме того, говорит он, укрепляется статус Уполномоченного по правам человека – он будет независим и неподотчётен ни одному государственному органу или должностному лицу, что будет усиливать статус и положение данного института. Другими словами, граждане смогут обращаться к Омбудсмену по острым вопросам, связанным с нарушением прав человека. Уполномоченный по правам человека получит возможность участвовать в урегулировании споров между госорганами, организациями и гражданами.
"Повышается также правозащитная функция Генерального прокурора – наряду с Омбудсменом ему будет предоставлено право обращения в Конституционный суд на предмет толкования норм Конституции. В соответствии с законодательными изменениями Прокуратура как важнейший госорган в целом усиливает свой правозащитный потенциал. Работа всех 3-х институтов (Конституционного суда, Омбудсмена, прокуратуры) будет определяться Конституционным законом, что свидетельствует об особой приоритетности правозащитной проблематики для государства", - добавил он.
Также эксперт затронул вопрос - почему совершенствование судебной и правоохранительной сферы так важно с точки зрения общественного восприятия? Как пояснил Арман Токтушаков, показательны данные фокус-групповых исследований, проведённых ИМЭП в прошлом году – они указывают на то, что помимо ожиданий от улучшения социально-экономической ситуации существует серьёзный общественный запрос на справедливость, которая напрямую зависит от эффективности работы судебной системы.
"Второй блок – это законы, касающиеся модернизации избирательного процесса. Согласно Конституционному закону "О выборах", Мажилис и областные маслихаты будут формироваться по смешанной пропорционально-мажоритарной системе (с соотношением 70 на 30 в Мажилисе и 50 на 50 в областных маслихатах). В частности, наряду с политическими партиями в областные маслихаты смогут избираться беспартийные депутаты, выдвигающиеся по одномандатным округам. В свою очередь маслихаты в районах и городах будут полностью состоять из депутатов-одномандантников. Данная реформа охватит маслихаты во всех 17 областях и 3 городах республиканского значения, что позволит серьезно изменить ситуацию на местах", - продолжает спикер.
Эксперт ожидает, что внесённые изменения будут способствовать тому, что на выборах казахстанцы смогут проголосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата, и при этом каждый гражданин может сам выдвинуть свою кандидатуру в депутаты. В результате избирательная система становится более демократичной и представительной, повышается в целом конкурентность политического процесса.
"Важно отметить, что смешанная пропорционально-мажоритарная система уже будет применяться на предстоящих парламентских выборах, во время которых следует ожидать серьёзного оживления политической активности в обществе. Помимо новых партий в политическую борьбу смогут вступить самовыдвиженцы, выдвигающиеся от одномандатных округов. В рамках данного направления необходимо отметить введение нормы о прямой выборности акимов районов и городов областного значения. Эта мера, ставшая логическим продолжением введённой ранее выборности сельских акимов, является частью общего процесса реформирования региональной политики и развития местного самоуправления", - добавил он.
Как известно, посредством механизма прямой выборности сельских акимов с июля прошлого года избраны главы более 1000 сельских населённых пунктов. Теперь, граждане будут самостоятельно избирать 170 акимов районов областей и 38 акимов городов областного значения.
"Ключевая цель – создание сильного корпуса акимов, который будет оперативно решать проблемы на местах и эффективно взаимодействовать с гражданами. Самое главное, что все эти меры должны позволить расширить участие граждан в управлении страной. Принятые законодательные изменения составляют основу демократизации системы государственного управления. Таким образом, процесс комплексного реформирования политической системы получает практическое воплощение. Принятые законы формируют правовою основу "Справедливого Казахстана", в котором функционируют сильные правозащитные институты и где созданы условия для реальной политической конкуренции", - заключил эксперт.
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