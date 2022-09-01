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  • "Принятые в рамках конституционных поправок законопроекты поступили в Мажилис" - Ашимбаев
Фото: Senate.parlam.kz Сегодня, 13:45
171
Фото: Фото: Senate.parlam.kz

"Принятые в рамках конституционных поправок законопроекты поступили в Мажилис" - Ашимбаев

Спикер Сената Маулен Ашимбаев сообщил, что все законопроекты, принятые в рамках конституционных поправок,  поступили в Мажилис, передает Baigenews.kz.

"Сейчас в соответствии с процедурой будут работать с этими законопроектами наши коллеги в Мажилисе. Потом они передают их нам, и мы посмотрим. Но я знаю, что речь идет о конституционных законопроектах, касающихся конституционного суда, прокуратуры, уполномоченного по правам человека и других. Они находятся в работе Мажилиса, к нам они не поступали", - сообщил он после совместного заседания палат Парламента.

Он таже сообщил, что законопроект о статусе Первого Президента в Сенат также пока не поступал.

"В рамках этой сессии, я думаю,  что этот законопроект будем рассматривать", - добавил Ашимбаев.

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#Сенат Парламента РК #законопроект #Парламент Мәжілісі
Сегодня, 13:45
171
Зарина Козова Журналист

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