"Принятые в рамках конституционных поправок законопроекты поступили в Мажилис" - Ашимбаев

Спикер Сената Маулен Ашимбаев сообщил, что все законопроекты, принятые в рамках конституционных поправок, поступили в Мажилис, передает Baigenews.kz.

"Сейчас в соответствии с процедурой будут работать с этими законопроектами наши коллеги в Мажилисе. Потом они передают их нам, и мы посмотрим. Но я знаю, что речь идет о конституционных законопроектах, касающихся конституционного суда, прокуратуры, уполномоченного по правам человека и других. Они находятся в работе Мажилиса, к нам они не поступали", - сообщил он после совместного заседания палат Парламента.