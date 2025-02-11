Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на расширенном заседании Правительства подчеркнул ключевую роль аграрного сектора в обеспечении экономического роста страны. Он отметил, что особое внимание должно быть уделено расширению площадей под рентабельные, экспортно-ориентированные культуры с высоким рыночным спросом, передает BaigeNews.kz

Финансирование и меры поддержки

В текущем году объем финансирования полевых работ увеличен до 700 миллиардов тенге, а средства на лизинговые услуги доведены до 200 миллиардов тенге. Аграриям уже выделено более 400 тысяч тонн льготного дизельного топлива.

"Государством приняты все необходимые меры для успешного проведения посевных работ. Важно обеспечить их эффективную и организованную реализацию," - подчеркнул Бектенов.

Контроль и координация

Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства направлять льготное кредитование исключительно на поддержку эффективных и добросовестных аграриев, а акиматам — обеспечить строгий контроль за целевым использованием средств.

"Особое внимание должно быть уделено обеспечению фермеров качественными и проверенными семенами, стимулируя отечественных производителей," — рассказал Бектенов.

Технологическая готовность и удобрения

Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения агротехнологий, своевременного внесения удобрений и использования средств защиты растений.

"План внесения удобрений на текущий год составляет 59 процентов от научно обоснованной нормы, что значительно выше прошлогоднего показателя в 40 процентов. В ближайшие годы этот показатель должен достичь 100 процентов," - поделился Бектенов.

Также премьер-министр отметил, что готовность сельхозтехники составляет 75 процентов, и поручил довести этот показатель до 100 процентов к началу массовых посевных работ.

Кроме того, Олжас Бектенов выделил три ключевых направления для дальнейшей работы:

Оптимизация кредитования: Министерству сельского хозяйства и холдингу "Байтерек" поручено упростить процедуры кредитования и субсидирования, учитывая жалобы фермеров на их сложность.

Контроль за поставками топлива: Министерствам энергетики и сельского хозяйства, а также акиматам поручено усилить контроль за поставками удешевленного топлива. В отношении нарушителей будут применяться самые жёсткие меры.

Обеспечение водой: Министерству водных ресурсов совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами необходимо принять меры по обеспечению фермеров поливной водой и проведению мероприятий по снегозадержанию.

Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства и акиматам регионов держать на особом контроле вопросы своевременного проведения весенне-полевых работ, подчеркнув важность эффективного выполнения всех агротехнических мероприятий для устойчивого развития аграрного сектора.