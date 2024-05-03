Приняты меры по коммунальным платежам для потребителей, пострадавших от паводков регионов

В ряде регионов страны в связи с паводковой ситуацией действуют режимы ЧС местного масштаба, передаёт BaigeNews. Пострадавшим казахстанцам оказывается всесторонняя помощь.

Отметим, правительством страны принято решение о предоставлении потребителям отсрочки по отплате коммунальных платежей. Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени.



Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) будут формироваться местными исполнительными органами.



К слову, данные списки будут адресованы коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.