Приняты меры по коммунальным платежам для потребителей, пострадавших от паводков регионов
Сегодня, 11:29
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Сегодня, 11:29Сегодня, 11:29
89Фото: ufacity.info
В ряде регионов страны в связи с паводковой ситуацией действуют режимы ЧС местного масштаба, передаёт BaigeNews. Пострадавшим казахстанцам оказывается всесторонняя помощь.
Отметим, правительством страны принято решение о предоставлении потребителям отсрочки по отплате коммунальных платежей. Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени.
Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) будут формироваться местными исполнительными органами.
К слову, данные списки будут адресованы коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.
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