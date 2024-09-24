Принято решение по спорной земле между Карагандинской и Павлодарской областями

В Казахстане с учётом рекомендации Высшей аудиторской палаты принято окончательное решение о территориальной принадлежности спорного земельного участка, расположенного на границе Карагандинской и Павлодарской областей, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее проведён госаудит эффективности управления земельными ресурсами, в ходе которого выявлен ряд нарушений в области геодезии и картографии. В частности, был не урегулирован спорный вопрос о принадлежности земельного участка площадью 17,1 тысячи гектаров между Осакаровским районом Карагандинской области и Баянаульским районом Павлодарской области.

Такое положение дел приводило к нарушениям земельного законодательства, параллельной выдаче одной и той же земли со стороны акиматов двух районов, неточностям в ведении земельно-кадастровых карт.

Правительству РК было рекомендовано принять окончательное решение о территориальной принадлежности участка.

По итогам изучения архивных материалов и ряда проверочных мероприятий установлено, что спорная земля относится к Баянаульскому району Павлодарской области.