Принято окончательное решение о месте проведения матча "Астана" — "Челси"
Сегодня, 03:35
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Сегодня, 03:35Сегодня, 03:35
53Фото: sports.kz
Принято окончательное решение о том, что матч "Астана" — "Челси" будет проведен в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев. Что касается "Астана Арены", то столичный стадион находится на ремонте и будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года.
Напомним, "Астана" 12 декабря сыграет с английским "Челси" в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Конференций.
Казахстанский клуб стартовал с победы над сербским "ТСЦ Бачка-Топола" (1:0), однако затем потерпел поражение от валлийского "Нью-Сейнтс" (0:2).
Следующий матч "Астана" проведет 7 ноября в гостях против кипрского "Пафоса".
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