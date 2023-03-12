Принятия закона "О банкротстве физических лиц" партия "Ак жол" добивалась 8 лет

Фото: ДПК "Ак жол"

3 марта вступил в силу закон "О банкротстве физических лиц", которого демпартия "Ак жол" добивалась восемь лет. Об этом сообщил лидер партии Азат Перуашев на митинге сторонников в Алматы. Он также рассказал предысторию вопроса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Впервые предложение о разработке Закона "О банкротстве физических лиц" было внесено фракцией "Ак жол" в 2014 году.

Причиной этой инициативы послужили многочисленные факты разорения и остановки предприятий в результате экономического кризиса 2008-2011 годов, а также вызванные этим случаи неплатежеспособности граждан и беспредела коллекторов.

Изучив международный опыт, демпартия "Ак жол" подготовила предложения по защите социальных прав должников, которые включали бы три основные меры: остановку начисления процентов по долгу, предоставление дополнительного срока на погашение зафиксированной суммы долга и запрет на изъятие в погашение долга единственного жилья должника.

Однако министерство финансов заблокировало данные предложения, заявив, что "такой механизм возможен только при введении в стране всеобщего декларирования доходов, которое планируется на 2016-2017 годы". И ежегодно демпартия "Ак жол" получала отказы, со ссылкой на разные обстоятельства.

В 2017 и 2019 годах, не дождавшись должной реакции правительства, демпартия "Ак жол" разрабатывала и вносила свои законопроекты "О банкротстве физических лиц", которые госорганы также блокировали.

И только после серии трагедий, когда в Алматы должник расстрелял пятерых человек, пришедших выселять его из дома, а в другом случае — мать выбросила с многоэтажки собственных детей — острота проблемы стала очевидной и для правительства, и то, лишь после прямого поручения президента Касым-Жомарта Токаева в декабре 2021 года.

В 2022 году правительство и Нацбанк, с учетом предложений партии "Ак жол" подготовили законопроект, работу над которым в парламенте возглавила депутат Демпартии Дания Еспаева.

30 декабря 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц.

Принятие данного закона стало результатом реализации прямого поручения Президента РК и восьмилетних споров демпартии "Ак жол" с Правительством и Нацбанком.

Несмотря на то, что в документе, вопреки требованиям фракции "Ак жол", так и не получил полного решения вопрос о запрете на изъятие единственного жилья должников, данный закон безусловно стал важным инструментом для облегчения долгового бремени заемщиков, окажет реальную помощь тысячам и тысячам граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"Не случайно в первый же день заявки на применение этого закона подали 2,5 тысячи казахстанцев. Остаётся только предполагать, сколько тысяч наших сограждан полностью разорились, не дождавшись облегчения долгов за те восемь лет, которые Правительство и Нацбанк волокитили требования депутатов "Ак жола" — подчеркнул Азат Перуашев, выступая на митинге.

Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".