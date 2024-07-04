Принята Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества

В ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС принята Астанинская декларация, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Астанинская декларация - это главный политический документ саммита ШОС, который обозначил позицию Организации по актуальным международным и региональным вопросам, подвел итоги деятельности организации за прошедший период и определил дальнейшие ориентиры ее развития.

Помимо этого приняты 20 решений, 3 заявления глав государств, в числе которых Инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС".

Историческим стало решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС.