  • 14 Января, 12:44
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Принять меры по цифровизации торговли в Казахстане поручил Бектенов

Иностранные и отечественные маркетплейсы не гарантируют качество, считает премьер-министр.

Сегодня, 11:12
АВТОР
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил выработать предложения и меры по цифровизации всей торговой деятельности в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"Выработать конкретные предложения и меры по цифровизации всей торговой деятельности в Казахстане, в том числе рынков и небольших магазинов "у дома".

Совместно с министерствами юстиции и цифрового развития до конца февраля выработать конкретные меры по повышению уровня защиты прав потребителей в электронной торговле.

Эта работа должна быть акцентирована на приоритете качества продукции, защите интеллектуальной собственности и персональных данных наших граждан", - сказал Бектенов.

Он отметил, что не только иностранные площадки, но и отечественные маркетплейсы не гарантируют качество. Информация о подлинности товара часто отсутствует.

Это создает риски как для потребителей в приобретении некачественного товара, так и для производителей, которые сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Развитие торговли зависит от транспортной, логистической и складской инфраструктуры, добавил Бектенов. В связи с этим он поручил до конца марта сформировать эффективные цепочки поставок товаров как внутри страны, так и на международном уровне.

Помимо этого премьер-министр поручил выработать дополнительные меры господдержки развития электронной коммерции. Также он обратил внимание на необходимость нарастить имеющийся потенциал национального оператора – "Казпочты".

"Сегодня "Казпочта" предоставляет широкий спектр услуг населению с самой масштабной сетью филиалов в стране.

Соответственно, компания несет большие затраты и не может активно развиваться.

Министерствам цифровизации и торговли в месячный срок разработать соответствующий План развития национального почтового оператора", - сказал Бектенов.

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