Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил выработать предложения и меры по цифровизации всей торговой деятельности в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"Выработать конкретные предложения и меры по цифровизации всей торговой деятельности в Казахстане, в том числе рынков и небольших магазинов "у дома". Совместно с министерствами юстиции и цифрового развития до конца февраля выработать конкретные меры по повышению уровня защиты прав потребителей в электронной торговле. Эта работа должна быть акцентирована на приоритете качества продукции, защите интеллектуальной собственности и персональных данных наших граждан", - сказал Бектенов.

Он отметил, что не только иностранные площадки, но и отечественные маркетплейсы не гарантируют качество. Информация о подлинности товара часто отсутствует.

Это создает риски как для потребителей в приобретении некачественного товара, так и для производителей, которые сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Развитие торговли зависит от транспортной, логистической и складской инфраструктуры, добавил Бектенов. В связи с этим он поручил до конца марта сформировать эффективные цепочки поставок товаров как внутри страны, так и на международном уровне.

Помимо этого премьер-министр поручил выработать дополнительные меры господдержки развития электронной коммерции. Также он обратил внимание на необходимость нарастить имеющийся потенциал национального оператора – "Казпочты".