Принять меры по цифровизации торговли в Казахстане поручил Бектенов
Иностранные и отечественные маркетплейсы не гарантируют качество, считает премьер-министр.
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Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил выработать предложения и меры по цифровизации всей торговой деятельности в Казахстане, передает BaigeNews.kz.
"Выработать конкретные предложения и меры по цифровизации всей торговой деятельности в Казахстане, в том числе рынков и небольших магазинов "у дома".
Совместно с министерствами юстиции и цифрового развития до конца февраля выработать конкретные меры по повышению уровня защиты прав потребителей в электронной торговле.
Эта работа должна быть акцентирована на приоритете качества продукции, защите интеллектуальной собственности и персональных данных наших граждан", - сказал Бектенов.
Он отметил, что не только иностранные площадки, но и отечественные маркетплейсы не гарантируют качество. Информация о подлинности товара часто отсутствует.
Это создает риски как для потребителей в приобретении некачественного товара, так и для производителей, которые сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Развитие торговли зависит от транспортной, логистической и складской инфраструктуры, добавил Бектенов. В связи с этим он поручил до конца марта сформировать эффективные цепочки поставок товаров как внутри страны, так и на международном уровне.
Помимо этого премьер-министр поручил выработать дополнительные меры господдержки развития электронной коммерции. Также он обратил внимание на необходимость нарастить имеющийся потенциал национального оператора – "Казпочты".
"Сегодня "Казпочта" предоставляет широкий спектр услуг населению с самой масштабной сетью филиалов в стране.
Соответственно, компания несет большие затраты и не может активно развиваться.
Министерствам цифровизации и торговли в месячный срок разработать соответствующий План развития национального почтового оператора", - сказал Бектенов.
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