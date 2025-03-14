Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV заседании Национального курултая в Бурабае, предложил принять единую программу "Дети Казахстана", передает BaigeNews.kz.

По мнению Президента, представители местных властей и общественные деятели остаются в стороне от профилактики семейно-бытового насилия.

"Кроме того, работа в этом направлении сейчас регулируется разными документами, она недостаточно скоординированная. Поэтому считаю правильным сосредоточить все меры в рамках единой программы "Дети Казахстана", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что для того, чтобы вырастить прогрессивное поколение, образование и воспитание детей должны всегда идти вместе. До этого в образовательной системе больше внимания уделялось обучению, в то время как сфера воспитания была вторичной, в ней отсутствовал системный подход, считает Глава государства.

"В этом году также завершается реализация Комплексного плана по защите детей от насилия и предотвращению подростковых суицидов. Мы приняли меры для защиты прав женщин и детей. В прошлом году во всех регионах открылись центры психологической поддержки детей. Важные изменения внесены в законодательство. После принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием ситуация в этой сфере значительно улучшилась. Однако в некоторых отдаленных районах до сих пор фиксируются подобные позорные факты. Ситуацию усугубляют граждане, попавшие под влияние нетрадиционных религиозных течений", - заключил Президент.

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.