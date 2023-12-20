Принял звонок умирающей за шутку: оператора ДЧС судят в Актобе

Новый поворот приобрела история об убийстве женщины и её сына в Актобе. На скамье подсудимых оказался оператор службы спасения ДЧС. Он не поверил раненой дочери погибшей и не сразу направил по адресу экстренные службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В отношении оператора возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Шокирующий случай произошёл в марте этого года. Молодой актюбинец пробрался в квартиру и напал с ножом на спящую женщину и двух её детей-подростков. Мать и сын скончались, а дочь получила тяжёлые ранения.

Судебные разбирательства по этому делу начались около месяца назад. Но главного подозреваемого нет - после задержания он покончил с собой в СИЗО. Чудом выжившая в кровавой расправе девочка в течение часа пыталась вызвать экстренные службы. Но её просьбу о помощи сначала приняли за шутку.

"Она звонила несколько раз, ей не поверили, подумали, что она шутит. И я считаю, что она выжила благодаря своей настойчивости, что она продолжала звонить. Мы иск ему предъявили и дальше по всей строгости, как суд решит, чтобы наказали", - сказала тётя пострадавшей Евгения Кайрис.

Как заявила в суде старший помощник прокурора Актюбинской области Асель Таналиева, сотрудник ДЧС Биржанов, не реагировал на звонки и не предпринял меры для направления "скорой помощи" на адрес.

"Только на третий звонок Биржанов направил скорую помощь. В этой связи он ненадлежаще исполнил свои обязанности и по данному факту было возбуждено дело по статье 371 часть 1 УК РК - "Халатность", - сообщила Таналиева.

Оператору ДЧС может грозить до года тюрьмы.