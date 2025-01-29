КИСИ провёл социологическое исследование, посвящённое иерархии ценностей в обществе. О его результатах сообщил государственный секретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам опроса принцип "Закон и Порядок" вошёл в число трёх ключевых для наших граждан общенациональных ценностей ("Справедливость" – 84,1%, "Закон и Порядок" – 83,5%, "Труд" – 83,4%). Поэтому не случайно президент Касым-Жомарт Токаев в выступлении на расширенном заседании правительства в очередной раз сделал акцент на необходимости дальнейшего укоренения в обществе принципа "Закон и Порядок" и формирования "нулевой терпимости" к правонарушениям", - написал Карин в своём Telegram-канале.

По его словам, обеспечение неукоснительного соблюдения законов и неотвратимости наказания за их нарушение является одной из главных функций государства. Именно поэтому общественный запрос на укрепление дисциплины и порядка становится всё более актуальным во многих странах мира.