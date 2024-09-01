Принцесса Норвегии Марта Луиза вышла замуж за шамана

Принцесса Норвежская Марта Луиза вышла замуж за своего партнёра, самопровозглашенного американского шамана Дурека Верретта. Пара связала себя узами брака на частной церемонии в отеле в Гейрангере, в западной Норвегии, в субботу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

В отличие от других королевских свадеб, где толпы народа приветствуют новобрачных, на этом празднестве счастливую пару смогли увидеть лишь несколько обычных норвежцев — виды на новобрачных были закрыты тентом или белой тканью, поскольку эксклюзивные права на фотосъемку пара продала журналу Hello! Magazine.

На свадьбе также была замечена съемочная группа Netflix, что вызвало недовольство местных изданий, не получивших допуска к торжеству.

Родители принцессы, король Харальд и королева Соня, присутствовали на бракосочетании вместе с другими членами королевской семьи Норвегии, а также принцами и принцессами из Швеции и Нидерландов.

Три дочери принцессы Марты Луизы от ее первого брака с покойным норвежским писателем Ари Беном также участвовали в церемонии.

Сообщалось, что на мероприятии присутствовала Синтия Бейли, звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Атланты".

52-летняя принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт, который после свадьбы не получит титул принца, объявили о своей помолвке в 2022 году. Несмотря на то, что их отношения вызвали споры в Норвегии, король Харальд ранее говорил норвежским журналистам, что Верретт — "отличный парень", и что они вдвоем "много смеялись, даже в это трудное время".