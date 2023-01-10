Принимать заявки на субсидирование фермеров начнут с 1 февраля

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С 1 февраля начнётся приём заявок от фермеров по основным видам субсидирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

По данным министерства, "Еединая государственная информационная система субсидирования АПК" разработана в качестве альтернативы для фермеров при оформлении заявок на субсидирование. Единая точка подачи заявок, обработки и получения субсидий действует на веб-портале gosagro.kz. Система полностью автоматизирована и позволяет оказывать услуги на бесплатной основе.

31 декабря 2022 года были получены полные исторические данные по инвестиционному субсидированию с прежнего портала Qoldau.kz. В данный момент идёт работа по внедрению информационной базы в новую систему.

"Благодаря ЕГИСС у фермеров отпадает необходимость предоставления дополнительных справок для подтверждения целесообразности получения субсидий, поскольку требуемая информация интегрирована с другими госинформсистемами, в том числе данные по земельным участкам, сельхозживотным, технике и спецтранспорте, сведения о членах кооперативов, а также "карта полей", - говорится в сообщении.

Единая информсистема субсидирования работает по принципу "Листа ожидания", с присвоением порядкового номера заявке, независимо от наличия бюджета. Бюджет будет распределяться только по очередности заявок в "Листе ожидания", без дополнительных действий со стороны фермера.