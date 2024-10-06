Принимается судьбоносное решение: Аида Балаева отдала голос на референдуме

Министр культуры и информации Аида Балаева проголосовала на республиканском референдуме, передает корреспондент BaigeNews.kz. Её избирательный участок находится в здании Национальной библиотеки.

"Референдум — это очень серьёзная кампания. Принимается судьбоносное для народа решение. Сегодняшний референдум имеет сугубо экономическую суть и кардинально влияет на развитие нашей страны. Поэтому очень важно относиться к этому вопросу серьёзно. Я, как гражданин этой республики, с большой ответственностью пришла на избирательный участок, отдала свой голос. И я думаю, что все граждане страны также ответственно отнесутся к референдуму", — сказала Балаева.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Согласно закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека.