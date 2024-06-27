Принимаем законы, которые не исполняются: Ашимбаев о запрете кальянов и вейпов
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Спикер сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты заявил, что не все принимаемые нормы в последующем соблюдаются в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Речь, в частности, о запрете кальянов.
Такое заявление Ашимбаев сделал в ходе обсуждения возможности запрета продажи энергетиков лицам, не достигшим 21 года.
"Наверное, правильная норма - не продавать энергетические напитки лицам, не достигшим 21 года. Это делается в том числе для сохранения их здоровья. Но мы немало таких запретительных норм приняли уже. Насколько они реализуются в дальнейшем? Например, вводили запрет на кальяны, помните? Вейпы. Не секрет, что сегодня во многих заведениях, кафе и ресторанах свободно могут курить кальяны посетители. Вейпы сегодня тоже можно найти и ими пользоваться, их продают, хотя законом они запрещены. В этой связи большой вопрос - насколько правительство контролирует использование норм законов. Есть здесь представители правительства. Пожалуйста, проверьте вместе с акиматами на местах", - сказал он.
По словам спикера сената, такая практика широко применяется в Астане.
"Посмотрите в Астане в вечернее время в соцсетях пишут, выставляют фото, то есть даже ходить не надо, можно по соцсетям мониторить, что всё это у нас свободно (реализуется). А как же тогда на счёт исполнения закона? Мониторинг интернет пространства покажет, что закон не исполняется. То же самое по вейпам. В этой связи вопрос к МВД, правительству, к местным исполнительным органам - зачем нам тогда принимать законы, зачем мы сейчас будем ограничивать ещё продажу энергетических напитков для молодёжи, если эти законы потом не исполняются?" - отметил он.
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