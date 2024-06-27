Принимаем законы, которые не исполняются: Ашимбаев о запрете кальянов и вейпов

Спикер сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты заявил, что не все принимаемые нормы в последующем соблюдаются в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Речь, в частности, о запрете кальянов.

Такое заявление Ашимбаев сделал в ходе обсуждения возможности запрета продажи энергетиков лицам, не достигшим 21 года.

"Наверное, правильная норма - не продавать энергетические напитки лицам, не достигшим 21 года. Это делается в том числе для сохранения их здоровья. Но мы немало таких запретительных норм приняли уже. Насколько они реализуются в дальнейшем? Например, вводили запрет на кальяны, помните? Вейпы. Не секрет, что сегодня во многих заведениях, кафе и ресторанах свободно могут курить кальяны посетители. Вейпы сегодня тоже можно найти и ими пользоваться, их продают, хотя законом они запрещены. В этой связи большой вопрос - насколько правительство контролирует использование норм законов. Есть здесь представители правительства. Пожалуйста, проверьте вместе с акиматами на местах", - сказал он.

По словам спикера сената, такая практика широко применяется в Астане.