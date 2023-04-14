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  • Принадлежавшие Алие Назарбаевой и Кайрату Сатыбалды земли вернули в госсобственность
pixabay.com Сегодня, 15:51
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Сегодня, 15:51
125
Фото: pixabay.com

Принадлежавшие Алие Назарбаевой и Кайрату Сатыбалды земли вернули в госсобственность

Прокуратура Алматинской области вернула в госсобственность земельные участки, принадлежавшие Алие Назарбаевой и Кайрату Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участки располагались в Жамбылском и Карасайском районах области. Их общая площадь составляла 2 000 гектаров.

Ранее сообщалось о том, что в Косшы земельный участок за 120 миллионов тенге вернули в госсобственность.

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Сегодня, 15:51
125
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