Принадлежавшие Алие Назарбаевой и Кайрату Сатыбалды земли вернули в госсобственность

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Прокуратура Алматинской области вернула в госсобственность земельные участки, принадлежавшие Алие Назарбаевой и Кайрату Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участки располагались в Жамбылском и Карасайском районах области. Их общая площадь составляла 2 000 гектаров.

Ранее сообщалось о том, что в Косшы земельный участок за 120 миллионов тенге вернули в госсобственность.