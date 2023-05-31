Принадлежащие Кайрату Сатыбалды 14 млн долларов вернули в Казахстан

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Антикор совместно с Генпрокуратурой вернули из ОАЭ 14 миллионов долларов в рамках расследований в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц, передаёт BaigeNews.kz.

"Принимаются меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в том числе денег и иного имущества, полученных преступным путём. Средства обращены в доход государства и будут использованы в социальных целях", - уточнили в Антикоре.

Всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретённые Сатыбалды и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 миллиардов тенге.

В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути.

Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается.