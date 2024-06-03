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Примет ли участие Казахстан в саммите по Украине

Сегодня, 16:54
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:54
Сегодня, 16:54
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Фото: BaigeNews.kz

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал, планируется ли участие Казахстана на Саммите мира по Украине, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Да, участие нашей страны в этом саммите будет рассмотрено с учётом графика международных мероприятий и официальной позиции Республики Казахстан по данному вопросу. Хочу напомнить, что Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения, как с Украиной, так и с Россией. Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН", - сказал Айбек Смадияров.

Напомним, что Швейцария планирует провести 15-16 июня конференцию по Украине. На встречу пригласили представителей около 160 государств. 

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