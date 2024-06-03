Примет ли участие Казахстан в саммите по Украине

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал, планируется ли участие Казахстана на Саммите мира по Украине, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Да, участие нашей страны в этом саммите будет рассмотрено с учётом графика международных мероприятий и официальной позиции Республики Казахстан по данному вопросу. Хочу напомнить, что Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения, как с Украиной, так и с Россией. Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН", - сказал Айбек Смадияров.