Примет ли участие Казахстан в саммите по Украине
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал, планируется ли участие Казахстана на Саммите мира по Украине, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
"Да, участие нашей страны в этом саммите будет рассмотрено с учётом графика международных мероприятий и официальной позиции Республики Казахстан по данному вопросу. Хочу напомнить, что Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения, как с Украиной, так и с Россией. Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН", - сказал Айбек Смадияров.
Напомним, что Швейцария планирует провести 15-16 июня конференцию по Украине. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
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