Примерные сроки референдума по АЭС назвали в Минэнерго

Предположениями касательно сроков референдума по атомной электростанции поделился вице-министр энергетики нашей страны Сунгат Есимханов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Есимханова, сроки проведения референдума по строительству атомной станции в Казахстане могут озвучить уже этой осенью.

"Руководство решит. Возможно, да (осенью – прим. ред.). Большой объём агитационной работы проводим. Предварительно осенью наша плановая работа завершится. Осталось объездить половину регионов. В целом опрос респондентов показывает, что 55-57% населения поддерживает. Эту работу надо продолжить, есть, кто поддерживает, и кто не поддерживают. Мы предоставляем информацию касательно экологии, энергетики и безопасности населения", - сказал Сунгат Есимханов в кулуарах Сената.

Вице-министр отметил, что на эту работу из бюджета дополнительные средства не выделяются.

Отметим, сегодня в Казахстане идут процедуры подготовки к референдуму по вопросу строительства атомной станции. Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что запроса по ускорению референдума не было.