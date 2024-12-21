В Атырау в специализированной военной школе "Сармат" воспитанники заявили о насилии со стороны сотрудников учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

По словам учеников, их неоднократно избивали, использовали электрошокер и угрожали ножом. В соцсетях о случившемся рассказала мать одного из пострадавших Нургуль Еспусинова. Она уточнила, что один из последних случаев произошёл 4 декабря. С того дня на теле её сына до сих пор остались следы побоев.

"Обнаружив ссадины, я пришла выяснить обстоятельства их возникновения в учебное заведение, но ни директора, ни учителя на месте не было. Спустя некоторое время я узнала, что мой сын исключен из школы", - говорит она.

По ее словам, странное нежелание сына ходить в школу она заметила еще в октябре.

"Родителям было сказано, что их дети могут оставаться в школе на ночевку, но мой ребенок не хотел там оставаться. Что касается исключения его из школы, причина якобы была в том, что он употреблял насвай. Пакет с веществом, как я позже узнала от третьих лиц, был найден в его сумке, хотя свидетелей этому нет. О разбирательстве этого случая на собрании я не знала, более того, решение исключить его из школы было принято на собрании без участия родителей. Для того чтобы доказать свою невиновность, сын сдал анализы. Результаты показали, что никаких веществ в организме ребенка нет. Я сообщила этот факт классному руководителю. Однако его все равно исключили. Все мои попытки прояснить ситуацию тщетны: мне все время говорят, что директор в командировке. Все это время ребенок не учится, мне два раза писали из школы с требованием забрать документы. Но я не собираюсь этого делать, так как мой ребенок не виноват", - рассказала женщина.

Она подала жалобу в полицию и в управление образования. Также мать утверждает, что к детям, учащимся в школе, применяют электрошокер.

В пресс-службе областного управления образовани прокомментировали, что в специализированной школе-лицее-интернате "Сармат" в Атырауской области существует договор между учреждением и родителями.

"Указанный ученик неоднократно нарушал дисциплину. Родителей об этом предупреждали. Ребёнок был поставлен на внутришкольный учёт. В сентябре 2024 года после очередного случая нарушения дисциплины мальчика не стали исключать, но вынесли предупреждение. В декабре дисциплинарные нарушения повторились, после чего родителей вызвали в школу, но они не явились. 9 декабря на основании решения педагогического совета ребёнок был исключён из школы", - сообщили в пресс-службе облУО.

В настоящее время по заявлению родителей проводятся следственные действия. Управлением образования проводится анализ организации учебно-воспитательного процесса. Ученик получит психологическую помощь.