Приложение Quryltai для сбора народных инициатив запустят в сентябре в Казахстане

Фото: pixabay.com

Мобильное приложение Quryltai разработано в Казахстане. Ожидается, что оно станет одной из основных платформ для сбора народных инициатив. Об этом после встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с несколькими членами Ұлттық құрылтай сообщил Государственный советник Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

"Ұлттық құрылтай развивает практику прямого диалога Президента с представителями общественности и экспертного сообщества, благодаря которому они могут лично доносить свои идеи и предложения. Вместе с тем ведется работа по реализации поручений Главы государства, данных на первом заседании Ұлттық құрылтай. В частности, разработано мобильное приложение Quryltai, которое станет одной из платформ для сбора народных инициатив. Данное приложение будет размещено на всех наиболее популярных онлайн сервисах и позволит каждому гражданину принимать участие в формировании предложений и рекомендаций по общественно важным вопросам. Мобильное приложение будет запущено в начале сентября", - написал Карин в своём Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время на телеканале "Хабар" планируют выпустить программу "Ұлттық құрылтай". В ней будут обсуждать актуальные для населения вопросы и инициативы общественников. Передача будет выходить один раз в месяц в прямом эфире с подключением разных регионов.