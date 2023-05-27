Приложение ChatGPT скачали 500 тысяч раз за шесть дней

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По оценкам компании Data.ai, приложение ChatGPT от компании OpenAI уже скачали полмиллиона раз за первые шесть дней запуска на iOS, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

Несмотря на то, что приложение доступно пока только в 12 странах, ChatGPT превзошло большинство своих конкурентов, включая другие популярные приложения ИИ и чат-боты, а также приложения Bing и Edge от Microsoft, которые одними из первых предложили сторонние приложения с технологией GPT-4 от OpenAI.

Приложение ChatGPT от OpenAI в первые пять дней после запуска на iOS в США установили 480 тысяч раз. ChatGPT оказался в первой пятёрке по количеству загрузок, если сравнивать с лучшими пятидневными периодами других приложений в 2023 году в App Store и Google Play.

Поскольку с момента выхода ChatGPT прошло менее недели, Data.ai пока не имеет точных оценок по таким показателям, как ежедневные или ежемесячные активные пользователи, так как для этого может потребоваться ещё несколько недель.