Прилетевшего из Сеула иностранца оштрафовали в аэропорту Алматы

Гражданина Южной Кореи, летевшего рейсом Сеул — Алматы, оштрафовали на 172 500 тенге за курение на борту самолёта. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.

После того, как следовавшее из Сеула воздушное судно приземлилось в Алматы, представители авиакомпании Air Astana передали правонарушителя сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту. Выяснилось, что 24-летний гражданин Южной Кореи курил сигарету в туалете воздушного судна.

По этому факту мужчина привлечён к административной ответственности по частям 1-2 статьи 441 Кодекса об административных правонарушениях РК "Потребление табачных изделий на борту воздушного судна". Ему выписали штраф в размере 50 МРП или 172 500 тенге, отметили в ДП на траспорте.

В полиции напомнили, что курение на борту самолета запрещено и квалифицируется как административное правонарушение. Оно влечёт за собой штраф в размере 50 МРП.