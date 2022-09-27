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  • "Прикусить языки" посоветовала депутат Бижанова блогерам, распространяющим фейки
inform.kz Сегодня, 11:36
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Фото: inform.kz

"Прикусить языки" посоветовала депутат Бижанова блогерам, распространяющим фейки

Депутат Мажилиса Гульнара Бижанова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление Генеральной прокуратуры о распространении ложной информации в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

В заявлении говорилось об участившихся случаях распространения фейков по различной тематике и о том, что сообщения сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.

Депутат отметила, что информвойна, нападки, хейт, буллинг уже стали хорошо оплачиваемой "работой диванных войск". И отметила, что соглашающихся на такие сомнительные заработки граждан всё больше.

"Вымогательство, мошенничество в этой сфере становится обычным делом. Мне известны случаи, когда блогеры, имеющие большое количество подписчиков, начинают откровенно шантажировать даже госслужащих руководителей, в обмен на то, чтобы оставить их в покое критикой их действий, бездействия. Причём, как обоснованной, так часто и абсолютно необоснованной. Но даже тот объём времени и энергии, которые идут на встречное опровержение пустой критики, выматывает любого человека", - написала Бижанова.

Депутат также отметила, что люди стали верить вирусным рассылкам, создающим ажиотаж из-за воздействия резонансной информации на эмоции, которая отключает критическое мышление.

"Мы знаем, что умеет делать пропаганда, особенно, хорошо организованная, профессиональная. К сожалению, её жертвами становится всё больше людей, теряющихся в информационном потоке. Заметно наблюдается снижение уровня критического мышления. Нет навыков перепроверять информацию, смотреть официальные источники новостей. Изучать даты, события, характер подачи. Смотрят в основном на причину возникновения слухов. Это происходит отчасти и из -за недостаточной встречной волны новостей от уполномоченных органов", - написала депутат.

Гульнара Бижанова призвала казахстанцев объединиться ради лучшего будущего.

"Сегодня заместитель Генерального прокурора напомнил "любителям салонного общения" об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации, порочащей честь и достоинство граждан, сеющей национальную рознь и вражду. Санкции этих статей 174,194, 274 УК РК достаточно серьёзные. Начиная от штрафа в 2000 МРП, заканчивая лишением свободы сроком до 20 лет. И некоторым активным проплаченным и даже не проплаченным любителям сеять панику, ошарашивать "горячими" новостями, стравливать, пусть даже в инфопространстве, группы людей, пора уже прикусить свои язычки. Потому как переход от слов к делу может оказаться весьма решительным", - подытожила она. 

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#депутаты #Генпрокуратура #блогеры
Журналист
Сегодня, 11:36
694
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