"Прикусить языки" посоветовала депутат Бижанова блогерам, распространяющим фейки

Депутат Мажилиса Гульнара Бижанова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление Генеральной прокуратуры о распространении ложной информации в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz

В заявлении говорилось об участившихся случаях распространения фейков по различной тематике и о том, что сообщения сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.

Депутат отметила, что информвойна, нападки, хейт, буллинг уже стали хорошо оплачиваемой "работой диванных войск". И отметила, что соглашающихся на такие сомнительные заработки граждан всё больше.

"Вымогательство, мошенничество в этой сфере становится обычным делом. Мне известны случаи, когда блогеры, имеющие большое количество подписчиков, начинают откровенно шантажировать даже госслужащих руководителей, в обмен на то, чтобы оставить их в покое критикой их действий, бездействия. Причём, как обоснованной, так часто и абсолютно необоснованной. Но даже тот объём времени и энергии, которые идут на встречное опровержение пустой критики, выматывает любого человека", - написала Бижанова.

Депутат также отметила, что люди стали верить вирусным рассылкам, создающим ажиотаж из-за воздействия резонансной информации на эмоции, которая отключает критическое мышление.