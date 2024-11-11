Приключения китайцев в Казахстане: спасатели пришли на помощь
Сегодня, 10:10
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Сегодня, 10:10Сегодня, 10:10
157Фото: МЧС РК
В службу 112 Карагандинской области поступило сообщение о двух граждан КНР, которые на машине застряли в сугробе и не могли самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz.
Выяснилось, что два незадачливых иностранца пытались сократить путь и съехали с трассы. К слову, мужчины были обнаружены спасателями в 15 км от с.Аккора Каркаралинского района.
"Автомобиль отбуксирован на трассу и сопровожден до районного центра. В медицинской помощи спасенные не нуждались", - говорится в сообщении МЧС.
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