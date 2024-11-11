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  • BAIGENEWS

Приключения китайцев в Казахстане: спасатели пришли на помощь

Сегодня, 10:10
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МЧС РК Сегодня, 10:10
Сегодня, 10:10
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Фото: МЧС РК

В службу 112 Карагандинской области поступило сообщение о двух граждан КНР, которые на машине застряли в сугробе и не могли самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz.

Выяснилось, что два незадачливых иностранца пытались сократить путь и съехали с трассы. К слову, мужчины были обнаружены спасателями в 15 км от с.Аккора Каркаралинского района.

"Автомобиль отбуксирован на трассу и сопровожден до районного центра. В медицинской помощи спасенные не нуждались", - говорится в сообщении МЧС.

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