Приключения китайцев в Казахстане: спасатели пришли на помощь

В службу 112 Карагандинской области поступило сообщение о двух граждан КНР, которые на машине застряли в сугробе и не могли самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz.

Выяснилось, что два незадачливых иностранца пытались сократить путь и съехали с трассы. К слову, мужчины были обнаружены спасателями в 15 км от с.Аккора Каркаралинского района.