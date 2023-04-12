Приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на топливо вступил в силу в Казахстане

12 апреля вступил в силу приказ министра энергетики РК "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно документу, предельные цены составят:

на бензин марки Аи-92 и Аи-93 до 205 тенге за литр;

на дизельное топливо - до 295 тенге за литр.

"Установление новых розничных цен на некоторые виды топлива является вынужденной мерой и связано с необходимостью снижения диспаритета его стоимости с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка", - пояснили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что в Казахстане цены на ГСМ не менялись с осени 2021 года.

Стоимость дизтоплива для аграриев до завершения весенне-полевых работ меняться не будет. С учётом расходов операторов средняя цена по республике для аграриев составляет 204 тенге за литр, что на 31 процент ниже рыночной.

Регионам на весенне-полевые работы выделено 419 тысяч тонн удешевленного дизтоплива.

Ранее установленные дифференцированные цены на дизтопливо остаются без изменений. В частности, граждане Казахстана при предъявлении водительского удостоверения могут купить 100 литров в сутки по цене 295 тенге. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов также при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Казахстане, утверждённый лимит в сутки составляет 300 литров по аналогичной цене.

Для остальных категорий лиц, а также для тех, кто покупает дизтопливо выше указанных лимитов, цена составит 450 тенге за литр.