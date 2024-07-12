Приходится "уплотнять" Караганду: жители шахтерского города возмущены массовыми застройками

Строительный бум в Казахстане не утихает, оно и понятно - спрос рождает предложение. Но все чаще жители мегаполисов и областных центров возмущены политикой уплотнительной застройки. Компании возводят новые здания и жилые комплексы в исторически сложившихся микрорайонах. Как следствие, желание построить в так называемых "золотых квадратах" приводит к общественному резонансу и ухудшению качества жизни жителей прилегающих к застройке территорий. Насколько остро стоит проблема точечной застройки в Караганде и на чьей стороне власть, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Реально ли покончить с уплотняющей застройкой?

В областном центре проживает 550 тысяч горожан и согласно современным расчетам в потребности жилья, его должны возводить в год более полумиллиона квадратных метров. Пока же цифра не превышает 350 тысяч квадратных метров. Но и с такими, далеко не показательными темпами карагандинские строители зачастую ухудшают качество жизни населения. Ежегодно в суды направляют иски с просьбой отменить решение уполномоченных органов на строительство того или иного здания, а паблики пестрят жалобами от населения и призывами решить проблему. К примеру, строительство супермаркета рядом с 16-ти этажным домом по проспекту Республики жители называют чистым произволом. Инициативная группа направила запросы во все инстанции, но представители госорганов лишь разводят руками.

"Это точечная застройка, которая ломает всю инфраструктуру нашего дома. Мы переживаем за нашу безопасность, в прошлом году был пожар, погибли двое человек. Тогда спасатели смогли подъехать и локализовать огонь, сейчас это просто невозможно. Даже легковые машины не имеют возможности подъехать. На встречу с нами приехали руководитель отдела земельных отношений и представитель ДЧС. Нам так и не смогли объяснить на каком основании в 2005 году предпринимателю была отдана земля. Этот участок – часть кондоминимума, то есть неделимая придомовая территория и по закону она может перейти в частные руки только с согласия жильцов. Такого документа в акимате нет, точнее сказали, что вероятно он затерялся. На вопрос, почему дали разрешение на строительство он сказал, подавайте в суд. Застройщик ведет себя более чем уверенно, когда приезжали представители акимата, они все друг друга знают, здороваются-обнимаются. Такое ощущение, что мы собрали их, чтобы они мило пообщались)", - возмутилась карагандинка Елена Шегай.

Руководитель крупной строительной компании, председатель Ассоциации застройщиков Карагандинской области, он же депутат Карагандинского городского маслихата Толеген Ашимов считает, что если строить комплексно, то есть вширь, то это станет экономически не выгодно в первую очередь для покупателя. Цена за квадратный метр существенно возрастет. Вот и приходится "уплотнять" Караганду. Так что, можно считать это вынужденной мерой.

"Вопрос точечной застройки упирается в стоимость квадратного метра, который способен купить наш покупатель. Конечно, избиратели настаивают, чтобы мы отходили от уплотнительной застройки, и мы стараемся учесть это при утверждении генплана города. Но мы пока не способны строить доступное по ценовому сегменту жилье. Сейчас при имеющейся застройке, цена улетает за 300 тысяч за кв. метр. Представьте, какая стоимость будет, если мы начнем осваивать новые районы. Конечно, идея хороша, но мы можем посчитать и прослезиться. Полностью отказаться от уплотнительной застройки не совсем разумно. Где это возможно, надо строить. Но есть другая проблема – мощное общественное давление, а оно может привести к тому, что строительная сфера затормозится. А в городе 80 % жилья ветхое и когда оно начнет разрушаться, тогда мы столкнемся с еще большей проблемой", - прокомментировал председатель Ассоциации застройщиков Карагандинской области, депутат Карагандинского городского маслихата Толеген Ашимов.

Минусы уплотнительной застройки очевидны. Новое здание, расположенное в черте сформированного жилого квартала, подключается к имеющимся инженерным коммуникациям, тем самым, исключаются затраты на их прокладку. С одной стороны, такая застройка требует минимальных экономических затрат, но такой подход не учитывает долгосрочных проблем. И, если для строительных компаний это экономически выгодно, то жители могут навсегда забыть о комфорте и привычном укладе жизни. Как правило, для застройщиков этот самый комфорт, стоит на последнем месте. И то, что строительство на единственном свободном пятачке земли – это вынужденная мера, как говорит председатель Ассоциации застройщиков не согласны многие.

"Мы подали в суд, чтобы приостановили работы, но пока наш иск на рассмотрении, а стройка активно идет. Мы надеемся на поддержку властей и просим, чтобы разобрались в ситуации. Аналогичная ситуация была в Майкудуке и жильцы смогли добиться отмены стройки", - отметила Елена Шегай.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области на вопрос, на законных ли основаниях ведется возведение здания отметили, что вся процедура разрешения на строительство проводится в электронном формате.

"Чтобы исключить коррупционные риски весь процесс автоматизирован и исключает человеческий фактор. На основании правоустанавливающих документов выдается разрешение на строительство. Касательно точечной застройки, то на сегодняшний день в ГАСКе находится на рассмотрении 7 жалоб, мы проверяем законность выдачи разрешительных документов. В случае, если были нарушены нормативы, то мы вынесем решение по сносу. Хочу отметить, что сейчас по сравнению с ситуацией 5 лет назад, по области стало меньше подобных обращений. Тот беспредел, который был, когда разрешения выдавали направо и налево проходит", - отметил начальник отдела ГАСК Карагандинской области, Айдын Смагулов.

В Центре урбанистики Караганды, куда мы обратились за комментарием с вопросом насколько остро стоит проблема уплотнительной застройки считают, что идея не плоха, а реализация страдает.

"Когда речь заходит о точечной застройке возникают автоматически аргументы: "Страна большая, степи много, стройте на окраинах!" согласен, справедливое замечание. Но строить, условно в степи – утопия. Нет инфраструктуры, нет социальных объектов. Дело в том, что у нас уплотнительная застройка реализована не очень хорошо. Усугубляет ситуацию, что с жителями мало кто работает. Если ситуация такая, что застройщику удобно "воткнуть" здание, конечно ничего хорошего нет, это огромная нагрузка на коммунальные сети, в таких случаях желательно проводить общественные слушания. Иначе, это нарушение прав. Хотя при разумном подходе политика точечной застройки разумна, и есть хорошие примеры. К примеру, если между домами есть участок, который не используется и находится, скажем так, в заброшенном состоянии, то почему не построить там спортивный или культурный объект", - высказал свое мнение руководитель группы архитекторов Центра урбанистики, Алексей Волошин.

Вполне понятно, что города будут расширяться, строительная сфера только набирает обороты и задача местной исполнительной власти обеспечить жильем население. Но, учитывая то, что паблики пестрят жалобами на точечную застройку, необходимо учитывать мнения обеих сторон, как застройщики, так и жителей. Пока же желание строительных компаний заработать на этом как можно больше денег - в приоритете.