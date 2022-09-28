"Приходите в мой дом!" Детский тренер из Семея размещает мигрантов в своей квартире

Известный в Семее тренер и меценат, прославившийся спасением россиян и казахстанцев из горящего автобуса, вновь протягивает руку помощи. Сегодня Ержан Амарханов обратился через социальные сети к мигрантам из России и предложил всем нуждающимся в жилье поселиться у него, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина готов их приютить, накормить и устроить на работу. Первые переселенцы уже заселились.

"Кто не может найти жильё, может у меня остановиться. Большая квартира, места всем хватит! Бесплатно! Может кто-то проездом едет, не может найти ночлег. Меня зовут Ержан, я детский тренер по греко-римской борьбе. Приезжайте, чем смогу - тем помогу", - обратился вечером 27 сентября через Инстаграм к российским переселенцам житель Семея и оставил свой номер телефона.

Видео разлетелось по сети и спустя пару часов на озвученный в ролике номер позвонили из гостиницы, попросив Ержана приютить молодую семью из России.

"Сегодня ночью позвонили из гостиницы, говорят, что видели моё обращение и хотели бы попросить помощи для семьи с маленьким ребёнком. Я уже разместил их у себя дома, они 14 часов простояли на границе", - рассказал Ержан Амарханов.

В последние дни Семей активно населяют соседи из России. В 100 км от административного центра области Абай - таможенный пост "Ауыл". На границе - очередь из автомобилей и пеших транзитчиков.

По словам Ержана Амарханова, сегодня он встретил в кафе двух парней, листающих странички сайта недвижимости в поисках съёмного жилья. Но быстро найти жилплощадь на ночлег оказалось не просто. Поэтому мужчина предложил россиянам остановиться у него.

"Они сказали, что уже нашли квартиру. Но взяли мой номер, так как на днях в Семей приедет их друг. А сейчас ко мне направляются мои знакомые спортсмены из России. На днях они заехали в Уральск, а скоро будут у меня, остановятся на несколько дней", - рассказал тренер.

"Кого спасли, за тех и отвечаем", гласит народная пословица. Однажды Ержан Амарханов уже спас приграничных соседей. Летом 2018 года он отправился в Барнаул на пассажирском автобусе. Транспорт, полный пассажиров, загорелся на ходу поздней ночью. Ержан увидел возгорание и эвакуировал больше 40 сонных путешественников. Тогда о его поступке узнала вся страна, а многие пассажиры злополучного автобуса, по словам Ержана, до сих пор пишут ему.

Отец двух дочек и двух сыновей живёт в 5-комнатной квартире - подарок частной алматинской компании за спасение людей из объятого огнём автобуса. Именно это жильё скоро станет ночлегом для всех желающих, спасающихся от участия в военных действиях.

42-летний Ержан Амарханов тренирует детей греко-римской борьбе.

Ребята регулярно выезжают на соревнования и завоёвывают призовые места. Летом этого года мужчина сделал семейчанам долгожданный подарок – организовал на свои средства благоустроенный пляж. А два года назад стал победителем проекта "100 новых лиц Казахстана".

На днях к Ержану заезжает ещё несколько переселенцев. Мужчина серьёзно готовится к приёму гостей. В планах – покупка постельного белья и провизии.

"Многие спрашивают, почему я решил помочь. Во-первых, мы соседи и должны протягивать руку помощи друг другу. А во-вторых, я сам однажды оказался в такой ситуации. Во время пожара в автобусе четыре года назад у меня сгорели деньги и документы. И в одной российской гостинице меня бесплатно обеспечили ночлегом и едой", - вспоминает случай из прошлого Ержан Амарханов.

Детский тренер готов не только поделиться кровом, но и при необходимости помочь с временным трудоустройством мигрантов.