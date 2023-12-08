Приходить в суд пьяными и в шортах запретили в России

Типовые правила пребывания посетителей в судах утвердил совет судей РФ, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно правилам, в здание суда не допускаются лица в спортивной или пляжной одежде и обуви; в шортах выше колен; в одежде и обуви, имеющей надписи и рисунки, оскорбляющие человеческое достоинство или свидетельствующие о явном неуважении к обществу и суду; в одежде, не позволяющей идентифицировать личность. Лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения допуск в суд также запрещён.

Фото- и видеосъёмка в здании суда может производиться по согласованию с председателем суда, с лицом, его замещающим, либо с иным уполномоченным лицом.