Приход воды в Уральск прогнозируют 20-21 апреля

Облет Уральска и русла реки Жайык до границы с РФ совершил вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщает сайт правительства.

13 апреля на реке Жайык на гидрологическом посту Уральска уровень воды составил 743 см при опасном уровне в 850 см. На большинстве внутренних рек области пики половодья прошли.

Начало пика половодья на реке Жайык в связи с поступлением воды с РФ ожидается 17 апреля через гидропост села Январцево.

В Уральск поступление воды прогнозируется 20-21 апреля. В связи с этим Канат Бозумбаев поручил привлечь дополнительно 750 единиц техники в ЗКО для готовности к пику половодья. Из них 100 планируется направить населенным пунктам вверх по течению реки Жайык, 500 — для Уральска и еще 150 — вниз по течению реки.

Кроме этого, дано поручение укрепить дамбы и заградительные сооружения вокруг населенных пунктов. Сейчас в аварийно-спасательных работах задействовано 6533 человека, 915 единиц техники, 21 водооткачивающее средство, 32 плавательных средства, 5 воздушных судов.

В ходе рабочей поездки Канат Бозумбаев проверил работы по возведению защитных сооружений и дамб в населенных пунктах, расположенных в пойме реки и находящихся в зоне риска затопления. Среди них село Январцево, село Жарсуат, Бурлинский район.

Также вице-премьер провел заседание штаба, заслушал отчеты и прогнозы специалистов из МЦРИАП, "Казгидромета", МВРИ, МЧС и независимых экспертов.