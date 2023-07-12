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Приговорённого к смертной казни освободят из казахстанской колонии
Приговорённого к смертной казни готовят к выпуску на свободу из казахстанской колонии, передаёт BaigeNews.kz.
Он — предпоследний осуждённый из числа проговорённых ещё в 1999 году к смертной казни. В 2001 году указом президента РК смертную казнь ему заменили на 25 лет лишения свободы. Адиль находится в учреждении №29 ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям и уже отбыл срок наказания в 24 года.
"Из них два года находился в стрессовом состоянии — ожидании смерти в виде расстрела, а последующие года проводил в разных условиях, исключая нормальный социальный образ жизни", — отметили в ДУИС.
Как рассказал осуждённый, он вырос в благополучной семье. Поступил в политехнический университет, где обзавёлся друзьями, которые вели нечестный образ жизни. В 23 года за драку оказался на скамье подсудимых. Позже при попытке украсть лошадь у семьи произошло убийство двух человек.
Отбывая срок наказания при учреждении ЕС-164/4 Петропавловска, Адиль трудоустроился на промышленную зону РГП "Енбек – Кызыл-жар" в камнетёсный цех, где научился работать железными скольниками с победитовыми наконечниками. Там он изготовил 1000 памятников, свыше 30 стелл и мемориальных плит.
В 2005 году выполнил свою самую знаменитую работу — обелиск, посвящённый ветеранам МВД РК, который направили в РОВД Петропавловска.
За период отбывания наказания в РГУ "Учреждении №29" освоил профессии слесаря, сварочника, кровельщика IV разряда. Работает в котельной жилой зоны. Получая зарплату в 64 тысяч тенге, помогает престарелому отцу и занимается благотворительностью.
Как отмечают в ДУИС, при помощи видеоматериалов осуждённому дали возможность посмотреть, как изменился современный мир за 24 года (рассказали об услугах ЦОНов, смартфонах и их функциях, онлайн-банкинге, современных удостоверениях личности с электронным чипом. Адиль с большой заинтересованностью просмотрел полный выпуск об электромобиле Tesla.
"Несмотря на длительные сроки лишения свободы спецконтингента главной задачей уголовно-исполнительной системы является исправление осуждённых, возвращение в социум полезных, созидательных людей, способых без постороннего контроля и чрезмерной опеки вести жизнь достойную человека, своевременно предоставляя им возможность не отставать от современного мира", — отметил начальник полковник юстиции Игорь Бендерский.
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