Приговор за убийство известного спортсмена ужесточили в Усть-Каменогорске

Приговор за хладнокровное убийство чемпиона Евразии по боевому искусству жекпе-жек, мастер спорта по кикбоксингу, кудо и ММА Эльёра Юнусметова и недонесение о преступлении пересмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчину убили 13 января. В суде напомнили обстоятельства случившегося.

"У ранее знавшего потерпевшего гражданина Т. возник умысел на убийство. Взяв обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели "ТОЗ-63", он направился к знакомому Г. и попросил отвезти его в центр города. По пути следования Т. созвонился с Юнусметовым, предложил встретиться в районе библиотеки имени Пушкина. Не подозревавший о преступных намерениях знакомого Г., привез его во двор дома в районе библиотеки и остановился возле арки между домами. Увидев Юнусметова, приближающегося к арке, Т. вышел из машины, подошёл к спортсмену, достал заряженный двумя патронами обрез ружья и произвел выстрелы. От полученных ранений потерпевший умер", - сообщили в суде.

Водитель Г., услышав выстрел и имея возможность сообщить об особо тяжком преступлении в полицию, дождался Т. и вместе с ним скрылся.

Суд первой инстанции приговорил стрелка к 13 годам лишения свободы, его товарища - к трём годам ограничения свободы.

В суде апелляционной инстанции уголовное дело пересмотрено по жалобам защиты, осуждённого Т. с ходатайством о снижении размера наказания, жалобам адвоката потерпевшего, полагавшего, что наказание является чрезмерно мягким.

"Апелляционная инстанция с учётом личности Т., ранее судимого за совершение тяжкого преступления, обстоятельств дела (продуманности, совершения в дневное время, общественно-опасным способом, что свидетельствует о цинизме действий), отягчающих обстоятельств, увеличила наказание до 16 лет лишения свободы. В отношении Г. назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. Взыскано с Т. в пользу супруги умершего в счёт возмещения материального ущерба 1 958 440 тенге, компенсация морального вреда в размере 8 000 000, в пользу матери умершего компенсация морального вреда в размере 8 000 000 тенге", - уточнили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

Убитому было 34 года.