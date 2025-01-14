В Астане вступившим приговором суда житель города осуждён по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса за незаконное предпринимательство к 1 году ограничения свободы с привлечением к принудительному труду на 100 часов в течение всего срока, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру столицы.

"Злоумышленник организовал цех для производства никотиносодержащей жидкости и реализовал незаконно произведенную продукцию в различных магазинах по продаже вейпов в значительных размерах на общую сумму 64,4 млн тенге", - говорится в сообщении.

Прокуратурой столицы в судебном порядке инициирован гражданский иск по взысканию с виновного лица в доход государства всю сумму незаконно полученного дохода.

"Решением суда иск прокурора города удовлетворен и с ответчика взыскана сумма незаконно полученного дохода в полном объеме", - добавили в прокуратуре.

Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, ранее полиция изъяла вейпы на 55 млн тенге в Павлодарской области.