Приговор вынесли женщине в ВКО за ложное обвинение в изнасиловании

Прокуроры в Восточно-Казахстанской области проверили законность процессуальных решений принятых по уголовным делам против личности. Они выяснили, что местная жительница обманула полицейских, заявив об изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру ВКО.

"В феврале текущего года гражданка Ш., находясь в квартире со своим знакомым К., в состоянии алкогольного опьянения, добровольно вступила с ним в половой контакт, а на следующий день обратилась с ложным заявлением в правоохранительные органы с обвинением последнего в изнасиловании. В результате преступных действий последней невиновное лицо было вовлечено в орбиту уголовного преследования, а силы и средства Управления полиции г. Усть-Каменогорска отвлечены на расследование ложного преступления", - проинформировали в прокуратуре.

В ходе расследования женщина все-таки призналась в том, что оклеветала своего знакомого. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 419 УК РК "Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления". Далее лжепотерпевшая заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

"Приговором суда №2 г. Усть-Каменогорска Ш. признана виновной по указанной статье Уголовного кодекса и ей назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно", - сообщили в прокуратуре ВКО.

Уточняется, что на сегодня приговор суда ещё не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в изнасиловании девочки в Павлодарской области подозревают отчима.