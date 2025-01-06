Сотрудники Департамента АФМ по городу Шымкенту завершили расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В ведомстве сообщили, что руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкента, используя своё служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств.

"Подозреваемые разработали сметную документацию с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов, включая мусорные баки, мини-беседки, кресла-качалки, игровые и тренажёрные комплексы. В результате этих действий была совершена растрата вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге", - говорится в информации АФМ.

Кроме того, директор и учредитель ТОО совершили уклонение от уплаты налогов, путем внесения в декларации заведомо ложных данных. В результате принимаемых мер налоговая задолженность в сумме более 194 млн тенге полностью возмещена.

"Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в агентстве.

Напомним, ранее присвоевшего крупную сумму денег казахстанца задержали в Дубае.