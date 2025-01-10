Деятельность транснациональной наркогруппировки из числа граждан сопредельных государств, наладившей поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах, пресечена летом 2023-го года, сообщает Polisia.kz.

Как установлено, фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане и привлечь к "работе" поставщиков и закладчиков "синтетики". Задержание международной преступной группы стало возможным в результате глубокой оперативной разработки министерства внутренних дел и алматинской полиции.

Для определения роли каждого фигуранта и причастности других лиц на протяжении всего маршрута “специальный груз” отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки. Установлено, что перевозка прекурсоров и оборудования, в том числе пересечение границы, осуществлялась логистической компанией под видом стройматериалов и бытовой химии. На разных этапах специальной операции сотрудниками полиции были задержаны трое иностранцев, причастные к контрабанде прекурсоров.

На завершающем этапе в Алматы задержаны остальные фигуранты — двое граждан ближнего зарубежья и гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов иностранного государства.

"В ходе санкционированных обысков в арендуемых складах обнаружено и изъято 1160 бочек с различными прекурсорами для синтеза психоактивных веществ, семь ящиков специального лабораторного оборудования для изготовления "синтетики", два реактора и пять комплектов химического оборудования. Общий объем изъятых прекурсоров составил почти 73 тонны (72,7). Таким образом, полицией не допущено изготовление восьми тонн синтетических наркотиков. Это восемь миллионов разовых доз", - говорится в сообщении.

При содействии прокуратуры Алматы проведено досудебное расследование по статье "Создание и руководство транснациональной организованной преступной группы".

"Четверо участников данной ОПГ приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены от 10-ти до 14-ти лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Напомним, лаборатории с огромной партией наркотиков ликвидированы в Алматинской области.