В Кызылорде прошёл очередный судебный процесс по делу о секс-рабстве, где потерпевшей стала 16-летняя девочка. Приговор вынесли фигуранту, принуждавшему несовершеннолетнюю к занятию проституции, передаёт BaigeNews.kz.

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области было установлено, что подсудимый шантажом несколько раз заставлял девочку заниматься проституцией. Кроме того, он неоднократно обманывал других людей, обещая продать земельные участки или устроить их на работу в акимат, и брал за это деньги. Мужчину признали виновным и приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.

В судах находятся ещё 2 дела о сводничестве и одно о склонении к употреблению наркотиков, где "потерпевшей признана та же несовершеннолетняя". Всего в деле фигурируют 13 человек.

Напомним, ранее глава МВД назвал подробности по делу о секс-рабстве школьницы в Кызылорде.