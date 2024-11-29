Приговор вынесли несовершеннолетней закладчице в Астане

Девушка в Астане рассказала, как начала заниматься наркоторговлей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

В Астане с начала года за наркопреступления к уголовной ответственности привлекли более 100 человек. Одна из осужденных за распространение наркотиков сообщила, как в 16 лет получила тюремный срок.

"В 16 лет я начала встречаться с парнем. Через некоторое время поняла, что он торгует наркотиками. Со временем начал и меня привлекать к своей работе. И я тоже начала продавать наркотики. Я знала, что это опасная работа, но я думала, что мне ничего не сделают, так как я несовершеннолетняя. Потом мне стало интересно и попробовала сама тоже. В итоге, когда я прятала закладку, меня задержали сотрудники полиции. Меня посадили на 6 лет. Что я хочу этим сказать: даже на несовершеннолетних тоже возбуждаются уголовные дела, поэтому никогда не связывайтесь с наркотиками", - рассказала девушка.

В Казахстане уголовная ответственность наступает с 14 лет. Закладчики или наркокурьеры могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

"В 2023 за наркопреступления в столице к ответственности привлекли около 70 человек, в этом году – уже 100. На сегодня зарегистрировано 1 148 фактов (982, рост на 16,9%), связанных с наркотиками. В 2024 году уголовные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств совершены семью несовершеннолетними. В рамках расследования изъят 671 кг наркотических средств", - говорится в сообщении акимата Астаны.

Напомним, ранее актёра задержали с наркотиками в Кокшетау.