Приговор вынесли бывшему руководству ПНХЗ

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В Павлодаре суд вынес приговор задержанным после январских событий бывшим руководителям Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) и Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Оспанбеку Алсеитову и Шухрату Данбаю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"А. признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (мошенничество) и приговорён к пяти годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет. Д. и А. признаны виновными по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорены к трём годам шести месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления", - сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

Дело в отношении экс-руководителей ПНХЗ рассматривалось судом №2 Павлодара в сокращённом порядке.

Суд установил, что с 2017 по февраль 2022 года включительно эти лица, будучи должностными лицами ПНХЗ, путём мошенничества, а также злоупотребления должностными полномочиями, действуя с прямым умыслом, в целях извлечения выгод для себя, вопреки интересам предприятия причинили ущерб ПНХЗ на сумму свыше 753 миллиона тенге.

Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины. Поэтому дело было в согласительном производстве, все участники были согласны с условиями процессуального соглашения.

При этом подсудимые полностью признали вину, раскаялись и полностью возместили ущерб.

B отношении каждого осуждённого установлен пробационный контроль. Приговор в законную силу не вступил.

Шухрат Данбай был генеральным директором ПНХЗ с 2009-го по 2017 год, а в 2019-2021 годах был руководителем АНПЗ.

Оспанбек Алсеитов возглавлял ПНХЗ в 2017-2022 годах.