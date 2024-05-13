"Приговор в отношении Байжанова мягкий" - отец Салтанат Нукеновой
Сегодня, 19:17
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Сегодня, 19:17Сегодня, 19:17
161Фото: BaigeNews.kz
В Астане вынесли приговор по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Дело рассмотрели с участием присяжных заседателей. Отец погибшей Амангельды Нукенов прокомментировал вердикт, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В отношении Байжанова приговор считаю слишком мягким. Минимум 10 лет нужно было дать за соучастие в этом преступлении", - сказал отец Салтанат Нукеновой.
Вердикт по громкому делу огласили 13 мая. Экс-министра Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения. Его родственника Бахытжана Байжанова - к четырём годам.
Адвокаты потерпевшей стороны и брат убитой девушки согласились с приговором суда. С заявлением также выступили прокуроры.
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