"Приговор в отношении Байжанова мягкий" - отец Салтанат Нукеновой

В Астане вынесли приговор по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Дело рассмотрели с участием присяжных заседателей. Отец погибшей Амангельды Нукенов прокомментировал вердикт, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В отношении Байжанова приговор считаю слишком мягким. Минимум 10 лет нужно было дать за соучастие в этом преступлении", - сказал отец Салтанат Нукеновой.

Вердикт по громкому делу огласили 13 мая. Экс-министра Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения. Его родственника Бахытжана Байжанова - к четырём годам.

Адвокаты потерпевшей стороны и брат убитой девушки согласились с приговором суда. С заявлением также выступили прокуроры.