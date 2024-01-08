Приговор руководителю финпирамиды Qnet вынесли в Астане

В Астане суд вынес приговор мужчине, обвинённому в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet, а также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём. В деле фигурируют 136 потерпевших. Ущерб превысил 145 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что с 1 марта 2019 года по 17 марта 2023 года Ж. на территории Астаны и Акмолинской области под прикрытием интернет торговли организовал финансовую пирамиду.

"Под видом легальной покупки товара он незаконно привлёк денежные средства потерпевших, при этом оказывая психологическое давление, принуждал брать кредиты в банках второго уровня, в том числе товарные кредиты. Создал и руководил финансовой пирамидой ещё в Степногорске, Щучинске, Атбасаре, Кокшетау и посёлке Шортанды Акмолинской области. Выплаты вкладчикам происходили за счёт привлечения новичков, размер выплат составлял 10-15 процентов от вложенной суммы", - сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал наличие у подсудимого малолетнего ребёнка.

"Приговором суда Ж. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 217 и части 1 статьи 218 УК РК, и осуждён к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на пять лет", - уточнили в суде.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор пока не вступил в законную силу.