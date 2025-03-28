В Петропавловске ужесточили наказание обвиняемым в убийстве целой семьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Супругов – владельцев похоронного агентства – и их 17-летнего сына обнаружили в собственном доме с перерезанным горлом.

На скамье подсудимых оказались трое: известная в городе наследница похоронного бизнеса – 42-летняя Ирина Скоробогатова, её сожитель – 37-летний Сергей Емельянов, а также их знакомый – 25-летний Денис Орлов. Следствие установило, что фирма Скоробогатовой конкурировала с компанией убитого Приходченко. За убийство Емельянова приговорили к пожизненному сроку, Орлова отправили в тюрьму почти на 22 года. А вот Скоробогатову признали виновной только в недонесении и назначили три года тюрьмы. С таким приговором дочь погибших не согласилась и выступила с открытым обращением.

"Я считаю, что следствие и прокурор правильно обвинили всех подозреваемых. У суда было достаточное количество доказательств в их виновности, но лишь на косвенных доказательствах и доводах, которые противоречат друг другу, суд оправдывает подстрекателя. Мой папа боролся за жизнь, все его руки изрезаны ножом. Моя мама видела, как её муж лежит в луже собственной крови, она хотела ему помочь", – говорит потерпевшая Татьяна Приходченко.

Приговор суда первой инстанции обжаловали обе стороны. Татьяна Приходченко настаивала, что осуждённая Скоробогатова подстрекала своего сожителя и виновата в трагедии. Сама подсудимая настаивала на невиновности. Мужчины перекладывали вину друг на друга. И вот теперь обвиняемым вынесли новый приговор. Емельянову оставили пожизненное заключение. А вот Орлову увеличили срок на год и четыре месяца. Скоробогатову по-прежнему признали виновной только в недонесении, но тюремный срок увеличили до четырёх лет.

"Коллегия считает, что в материалах дела нет достаточных доказательств, подтверждающих умысел Скоробогатовой на заказное убийство, также доказательств с её стороны подстрекательств в совершении убийства. Но доводы стороны обвинения, указанные в апелляционном ходатайстве, также апелляционных жалобах со стороны потерпевших, были исследованы соответственно и в судебном заседании первой инстанции, и коллегией", – скказал судья Абдикаххар Еркебаев.

Приговор областного суда вступил в законную силу.