Приговор по делу о жутком убийстве вынесли в Актобе

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области с участием присяжных заседателей вынесен приговор Е. по обвинению в убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем, а также в хищении чужого имущества, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что 31 декабря 2022 года в селе Кенкияк Актюбинской области Е. с целью хищения чужого имущества ножом ранил потерпевших А. и К., а когда они истекали кровью, устроил в доме пожар. Потерпевшие надышались гарью и погибли.

"Увидев, что Е. нанёс потерпевшим ножевые ранения и устроил пожар, в результате которого потерпевшие погибли, К. и М. не сообщили о совершённом особо тяжком преступлении в правоохранительные органы", - пояснили в суде.

Е. не признал себя виновным в предъявленном обвинении и заявил, что подсудимые оговаривают его. К и М. признали вину в полном объёме.

"Суд, признав Е. виновным по пунктам 1), 8) части 2 статьи 99, пункту 2 части 4 статьи 192 УК РК, назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 22 года", - уточнили в суде.

К. и М. признаны виновными по статье 434 УК РК. Первому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца в учреждении средней безопасности, М. - 5 лет 6 месяцев.