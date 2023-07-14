Приговор по делу о тройном убийстве в Атырау оставили без изменений

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Приговор 30-летнему Бауыржану Кара, который в Атырау застрелил трёх человек и тяжело ранил четвёртого, оставили без изменений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Кара был приговорён к пожизненному заключению. Его апелляционная жалоба рассматривалась в Атырауском областном суде.

Адвокат выжившего четвёртого парня Жанар Молдашева рассказала, что её подзащитный стал инвалидом, не видит, имеет проблемы с памятью и опорно-двигательным аппаратом, в голове у него засела пуля.

В ходе суда первой инстанции были проведены две судмедэкспертизы психического состояния обвиняемого. По их результатам не подтвердилось его утверждение, что на момент преступления он был в состоянии аффекта.

В своём выступлении подсудимый изложил свою версию произошедшего.

По его словам, в 2014 году он женился, и от этого первого брака имеются две дочери. Работая в столовой "Назарбаев школе" в Атырау, познакомился с устроившейся в столовую женщиной А., и вскоре у них начались близкие отношения. Она ушла от мужа и жила отдельно с тремя детьми. Вместе Бауыржан Кара и А. стали жить с марта 2022 года, она собиралась развестись с мужем, с которым была в браке с 2007 года.

Тройное убийство в версии подсудимого выглядит так, что на конечной остановке в микрорайоне "Авангард" якобы от угроз и оскорблений со стороны родственников мужа и других лиц, ему незнакомых, у него помутилось сознание, и он не помнит, что было дальше.

Старшие сыновья женщины в суде показали, что Кара оказывал на них давление, поднимал руку. При этом сам Кара в суде не задал им никаких вопросов и не привёл аргументов в свою пользу.