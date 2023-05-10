Приговор по делу о тройном убийстве огласили в Атырау

Фото: BaigeNews.kz

В Атырау оглашён приговор по делу об убийстве троих мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Обвиняемый Бауыржан Кара приговорён к пожизненному лишению свободы.

Сообщалось, что убийство произошло поздним вечером 15 марта 2022 года в Атырау. Подсудимый на улице расстрелял троих мужчин. Ещё одного человека он ранил в голову.

Судья Зарема Хамидуллина отметила, что это спланированное особо тяжкое преступление, а также то, что подсудимый стрелял беспрерывно и знал, как пользоваться огнестрельным оружием. Поэтому она назначила самое суровое наказание.

Кроме того, суд обязал заплатить за моральный вред каждой потерпевшей семье по 10 миллионов тенге, а также за имущественный вред в разном размере.

Судебный процесс длился около года. В ходе процесса были проведены две судмедэкспертизы психического состояния подсудимого. По их результатам не подтвердилось его утверждение, что на момент преступления он был в состоянии аффекта.

Из-за тяжелого ранения в голову у выжившего потерпевшего были проблемы с памятью. Сейчас он не может говорить, нуждается в поддержке при движении и продолжает лечение. Его интересы в суде представлял отец.

В своём выступлении подсудимый изложил свою версию произошедшего.

По его словам, в 2014 году он женился, и от этого первого брака имеются две дочери. Работая в столовой "Назарбаев школе" в Атырау, познакомился с устроившейся в столовую женщиной А., и вскоре у них начались близкие отношения. Она ушла от мужа и жила отдельно с тремя детьми. Вместе Бауыржан Кара и А. стали жить с марта 2022 года, она собиралась развестись с мужем, с которым была в браке с 2007 года.

Тройное убийство в версии подсудимого выглядит так, что на конечной остановке в микрорайоне "Авангард" якобы от угроз и оскорблений со стороны родственников мужа и других лиц, ему незнакомых, у него помутилось сознание, и он не помнит, что было дальше.

Старшие сыновья женщины в суде показали, что Кара оказывал на них давление, поднимал руку. При этом сам Кара в суде не задал им никаких вопросов и не привёл аргументов в свою пользу.

Сторона подсудимого намерена подавать апелляционную жалобу. А потерпевшая сторона нашла приговор справедливым.