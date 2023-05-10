- Подозреваемого в нападении на казахстанского студента задержали в США 00:35 136
- Приговор по делу о тройном убийстве огласили в Атырау 10.05.2023 266
- Два автобуса с пассажирами столкнулись в Караганде 10.05.2023 325
- Какую помощь окажут семье пожарного, погибшего при тушении огня на Медео 10.05.2023 304
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 399
- Скорая ехала больше часа: очевидцы о гибели отца и четверых детей в Алматинской области 10.05.2023 549
- О спекулянтах на рынке нефти высказались в "КазМунайГазе" 10.05.2023 368
- Путин подписал указ о призыве на военные сборы 10.05.2023 964
- В пригороде Актобе жители 5 лет не могут дождаться прокладки дорог 10.05.2023 535
- Первый ребёнок с ДНК трёх родителей появился на свет в Великобритании 10.05.2023 417
- Хищение 2 млрд тенге в Талдыкоргане: глава управления образования покинула должность по собственному желанию 10.05.2023 949
- Почему современное искусство Казахстана покоряет Европу, но малоизвестно на родине 10.05.2023 497
- Дайте нам работать - аким Жанаозена отреагировал на новую забастовку в городе 10.05.2023 404
- Госмонополию на изготовление документов на авто ввели в Казахстане 10.05.2023 606
- Назначен новый аким Балхаша 10.05.2023 484
- Напавших на резиденцию президента и акимат посмертно осудили в Алматы 10.05.2023 1093
- В три раза увеличилось число желающих работать в полиции в Казахстане 10.05.2023 455
- Проверка на порядочность: в МВД Казахстана ввели Integrity Check 10.05.2023 516
- Участковый затрачивал почти всё рабочее время на бумаготворчество - замглавы МВД 10.05.2023 444
- В Казахстане стартуют летние Паралимпийские игры 10.05.2023 510
- В Казахстане дешевеет недвижимость 10.05.2023 975
- Подпольное казино выявили в Алматы 10.05.2023 454
- Лишь четверть ТБО сортируют и перерабатывают в Казахстане 10.05.2023 424
- Фейковая информация о снятии пенсионных накоплений распространяется в Казнете 10.05.2023 449
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 489
- Езда без шлема и перевозка пассажиров: какие штрафы грозят самокатчикам 10.05.2023 507
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 954
- Приём заявок на ипотеку "Умай" закрыли спустя полдня после старта 10.05.2023 577
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 464
- Казахстан и Китай намерены обмениваться информацией о своих гражданах 10.05.2023 492
- Болгария лишила "золотых паспортов" четверых казахстанцев 10.05.2023 495
- Более миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт 10.05.2023 593
- Сильные дожди и похолодание обещают казахстанцам в ближайшие дни 10.05.2023 717
- Средства Нацфонда будут использовать только на объекты общестранового значения 10.05.2023 454
- "Добывают нефть, но не построили ни одного НПЗ" — депутаты о крупных инвесторах в Казахстане 10.05.2023 629
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 714
- Появились новые подробности гибели отца и четырёх детей в Алматинской области 10.05.2023 2066
- Полиция никого не задерживала 9 мая за советский флаг — МВД РК 10.05.2023 577
- Наводнение в Конго унесло жизни более 400 человек 10.05.2023 525
- Карагандинского подростка ударило током на крыше вагона 10.05.2023 632
- BaigeNews-LIVE: Пленарное заседание мажилиса 10.05.2023 347
- Акорда объявила конкурс грантов и благодарности президента для СМИ 10.05.2023 841
- Более 300 казахстанских колледжей не смогли пройти госаттестацию 10.05.2023 547
- Железнодорожные билеты могут подешеветь в Казахстане 10.05.2023 650
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 570
- Минкультуры намерено ввести ограничения в травматичных для детей видах спорта 10.05.2023 767
- Беларусь выдала Казахстану двух осуждённых - Генпрокуратура 10.05.2023 629
- Условия для проживания католических священнослужителей упростили в стране 10.05.2023 545
- В Казахстане подорожают детская реабилитация, пульмонология и педиатрия 10.05.2023 867
- "Огненный шторм" охватил Россию 10.05.2023 764
- Казахстанцы завоевали 32 медали на Кубке мира по пара пауэрлифтингу 10.05.2023 480
- В Казахстане усложнят получение статуса профессионального бухгалтера 10.05.2023 591
- Акции СЭЗ "Хоргос" передали акимату области Жетысу 10.05.2023 662
- В Пакистане вспыхнули массовые протесты и беспорядки после ареста экс-премьера 10.05.2023 617
- Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах и присудил выплатить 5 млн долларов 10.05.2023 737
- Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Риме 10.05.2023 623
- Шавкат Рахмонов помог Асу Алмабаеву подписать контракт с UFC 10.05.2023 708
- В Кокшетау из живых остался один фронтовик 10.05.2023 646
- Многодетная семья насмерть отравилась неизвестной едой в Алматинской области 10.05.2023 1610
- Сабина Алтынбекова ответила на пикантный вопрос об измене 10.05.2023 1536
- В элитном районе Алматы отключили воду 10.05.2023 851
- 79-летний Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз 10.05.2023 920
- Роза Рымбаева предстала в образе Алии Молдагуловой 10.05.2023 1795
- Пожарные Усть-Каменогорска спасли при пожаре женщину с ребенком и их кошку 10.05.2023 674
- Солдат КНБ РК сделал предложение девушке после присяги в ВКО 10.05.2023 801
- В Пакистане задержан бывший премьер-министр страны Имран Хан 09.05.2023 812
- Землетрясение произошло недалеко от Алматы 09.05.2023 757
- Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана 09.05.2023 729
- Двух человек спасли за день в горах Алматы 09.05.2023 1315
- Марафонец погиб во время массового забега в Алматинской области 09.05.2023 1617
- Аким ВКО поздравил ветеранов с Днём Победы 09.05.2023 739
- Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу в Ташкенте 09.05.2023 840
- Газовоз опрокинулся в Жетысуской области 09.05.2023 702
- Токаев провёл обстоятельный разговор с Путиным 09.05.2023 1421
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 12979
- В Кокшетау подросток пыталась спрыгнуть с 12 этажа 09.05.2023 821
- На пепелище в Петропавловске погорельцы собирают остатки нажитого 09.05.2023 861
- Двухлетний ребёнок выпал из окна 7 этажа в Караганде 09.05.2023 830
- Акорда опубликовала фото Токаева с Парада Победы в Москве 09.05.2023 793
- Военнослужащие и ветераны почтили память павших героев в Астане 09.05.2023 704
Приговор по делу о тройном убийстве огласили в Атырау
В Атырау оглашён приговор по делу об убийстве троих мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Обвиняемый Бауыржан Кара приговорён к пожизненному лишению свободы.
Сообщалось, что убийство произошло поздним вечером 15 марта 2022 года в Атырау. Подсудимый на улице расстрелял троих мужчин. Ещё одного человека он ранил в голову.
Судья Зарема Хамидуллина отметила, что это спланированное особо тяжкое преступление, а также то, что подсудимый стрелял беспрерывно и знал, как пользоваться огнестрельным оружием. Поэтому она назначила самое суровое наказание.
Кроме того, суд обязал заплатить за моральный вред каждой потерпевшей семье по 10 миллионов тенге, а также за имущественный вред в разном размере.
Судебный процесс длился около года. В ходе процесса были проведены две судмедэкспертизы психического состояния подсудимого. По их результатам не подтвердилось его утверждение, что на момент преступления он был в состоянии аффекта.
Из-за тяжелого ранения в голову у выжившего потерпевшего были проблемы с памятью. Сейчас он не может говорить, нуждается в поддержке при движении и продолжает лечение. Его интересы в суде представлял отец.
В своём выступлении подсудимый изложил свою версию произошедшего.
По его словам, в 2014 году он женился, и от этого первого брака имеются две дочери. Работая в столовой "Назарбаев школе" в Атырау, познакомился с устроившейся в столовую женщиной А., и вскоре у них начались близкие отношения. Она ушла от мужа и жила отдельно с тремя детьми. Вместе Бауыржан Кара и А. стали жить с марта 2022 года, она собиралась развестись с мужем, с которым была в браке с 2007 года.
Тройное убийство в версии подсудимого выглядит так, что на конечной остановке в микрорайоне "Авангард" якобы от угроз и оскорблений со стороны родственников мужа и других лиц, ему незнакомых, у него помутилось сознание, и он не помнит, что было дальше.
Старшие сыновья женщины в суде показали, что Кара оказывал на них давление, поднимал руку. При этом сам Кара в суде не задал им никаких вопросов и не привёл аргументов в свою пользу.
Сторона подсудимого намерена подавать апелляционную жалобу. А потерпевшая сторона нашла приговор справедливым.
-
Trend news
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 483
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 951
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 461
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 708
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 568
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 12871
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1020
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1243
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 10511
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 983
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 1751
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 1536
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 1817
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 1697
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 8592
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 1412
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1513
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 2211
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2130
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1407
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1310
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1396
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 1757
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 1920
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1490
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2247
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 2600
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 1825
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2177
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2128
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2142
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 2618
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18148
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3175
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2098
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2174
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2450
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2376
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2086
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5157
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1974
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2105
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 12965
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2349
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2065
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2225
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2127
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3165
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4148
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 2840
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2137
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 2847
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2589
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4117
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3242
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2493
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 7827
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4207
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2672
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2423
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 31598
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 3944
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 3139
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3426
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7347
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 3258
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2752
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2684
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2961
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2908
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 4412
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2885
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2899
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 4128
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 2756
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2988
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 4574
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 8373
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 56851
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 3296
-
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1054
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 947
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 917
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 990
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1143
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1006
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1015
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2038
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1222
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1387
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 1626
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1485
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 1625
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1367
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 1889
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1539
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 1921
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1545
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 1722
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3175
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1976
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2209
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2498
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2861
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2798
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3298
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3586
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3169
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3429
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3498
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3642
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3610
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3521
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3751
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4009
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3975
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5499
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4605
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4911
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4874
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5608
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4784
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4543
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4871
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 7985
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5174
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4956
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4598
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5010
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4467
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4701
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4978
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5608
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4774
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4765
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4972
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4554
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5623
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4461
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4995
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5592
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5130
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4684
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5127
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5083
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4815
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5079
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5422
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 5936
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5686
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4815
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5686
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5205
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5709
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5122
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5071
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4998
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5043
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 5448
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 5860