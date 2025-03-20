20 февраля 2025 года прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу, связанному с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого погибли трое человек, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел 16 декабря 2024 года на 148 км трассы "Костанай-Аулиеколь-Сурган". 33-летний житель Туркестанской области, управляя автомобилем "VOLVO", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Toyota Alphard". В результате трагедии водитель "Toyota Alphard" и двое его пассажиров погибли, а еще один человек получил различные телесные повреждения.

Действия виновного водителя квалифицированы по статье 345 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть трех человек и причинение вреда здоровью.

Санкция статьи предполагает лишение свободы до 10 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Дело направлено в Специализированный суд по уголовным делам Костанайской области для дальнейшего рассмотрения.